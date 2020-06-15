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Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da tekel bayi işletmecisi iş yerinde tüfekle uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Giriş Tarihi: 15.06.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 17:49
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Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
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Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
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- 8
Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
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- 8
Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
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- 8
Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada