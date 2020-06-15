Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada

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Olay, önceki akşam Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki Yılmaz Aslankılıç, 50 yaşındaki S.Ö. tarafından ateş edilerek öldürüldü.