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Haberler Galeri Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada

Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada

Son dakika haberi... Bursa'da tekel bayi işletmecisi iş yerinde tüfekle uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.06.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 17:49
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Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada GALERİ DEVAM EDİYOR

Olay, önceki akşam Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki Yılmaz Aslankılıç, 50 yaşındaki S.Ö. tarafından ateş edilerek öldürüldü.

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Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan bir kişi tekel bayisine girerek hızlı adımlarla kasaya yöneldi.

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Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada

Kasanın arkasında tekel bayi işletmecisi Yakamoz Yılmaz lakaplı Yılmaz Aslankılıç'a pompalı tüfekle yakından ateş eden zanlı kayıplara karıştı.

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Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada

İçeride bulunan şahıslar olayın etkisini atlattıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede 112 ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kan kaybeden Yılmaz Aslankılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada
Son dakika: Bursa'da markette kanlı infaz! Müşterilerin gözü önünde dehşet kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından şahsın eşkalini ve kimliğini belirleyerek arama çalışması başlattı.