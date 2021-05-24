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Haberler Galeri Son dakika | Bir tekmeyle kurtulacağını sandı! Vicdansız anne evladına kıydı! İfadesi kan dondurdu

Son dakika | Bir tekmeyle kurtulacağını sandı! Vicdansız anne evladına kıydı! İfadesi kan dondurdu

Çorum'da şizofreni hastası Ferdi Arık'ın surlardan düşerek hayatını kaybetmesine neden olan anne Meşhure Arık tutuklandı. Polise verdiği ifadede suçunu inkar eden annenin, savcılığa verdiği ifadede, "Oğlum, orada da beni ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim" diyerek suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 16:55
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Son dakika | Bir tekmeyle kurtulacağını sandı! Vicdansız anne evladına kıydı! İfadesi kan dondurdu

Çorum'da kale surundan düşen şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık'ın (21) ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan anne Meşhure Arık'ın (44), "Oğlum, orada da beni ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim" dediği öğrenildi.

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Son dakika | Bir tekmeyle kurtulacağını sandı! Vicdansız anne evladına kıydı! İfadesi kan dondurdu

Olay, önceki öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika | Bir tekmeyle kurtulacağını sandı! Vicdansız anne evladına kıydı! İfadesi kan dondurdu

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

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Son dakika | Bir tekmeyle kurtulacağını sandı! Vicdansız anne evladına kıydı! İfadesi kan dondurdu

Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.

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Son dakika | Bir tekmeyle kurtulacağını sandı! Vicdansız anne evladına kıydı! İfadesi kan dondurdu

Polis tarafından kale civarında gözaltına alınan anne Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Otopsinin ardından Ferdi Arık'ın cenazesi de, ilçede toprağa verildi.