Son dakika | Artvin’de ladin ormanlarında büyük tehlike! İstila ettiler! Zararı 6 yılda 70 kat artırdı

300 MİLYON BÖCEK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

1984 yılında Gürcistan sınırlarından ülkemize giriş yaparak Rize, Trabzon, Giresun, Ordu iline kadar Ladin ormanlarımıza zarar veren "Ips typographus" (sekiz dişli kabuk böceği) 'ne karşı 2003-2010 yılları arasında Hatila Vadisinde yapılmış olan mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele sonrasında yaklaşık 300 milyon böcek etkisiz hale getirildi.

