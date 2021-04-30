Son dakika | Artvin’de ladin ormanlarında büyük tehlike! İstila ettiler! Zararı 6 yılda 70 kat artırdı
Artvin'de Hatila Milli Parkı'nda bulunan 700 hektarlık ladin ormanlarını istila ederek kurumalarına yol açan kabuk böceğine karşı mücadele sürüyor. Zararlı böceklere karşı mücadelede mekanik, biyolojik ve biyoteknik olmak üzere üç farklı yöntem uygulanıyor.
Giriş Tarihi: 30.04.2021
10:55
Artvin Hatila Milli Parkında yer alan ormanlar, "Ips typographus" isimli sekiz dişli kabuk böcek istilasıyla karşı karşıya. 17 bin hektar ormanlık alana sahip Hatila Milli Parkı'nın, 700 hektarlık alanı istilacı böcek tarafından kuşatılmış durumda.
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6 yılda, 70 kat artan zararlı böcek istilasına karşı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, mekanik, biyolojik ve biyoteknik olmak üzere üç farklı yöntemle mücadele ediyor.
300 MİLYON BÖCEK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 1984 yılında Gürcistan sınırlarından ülkemize giriş yaparak Rize, Trabzon, Giresun, Ordu iline kadar Ladin ormanlarımıza zarar veren "Ips typographus" (sekiz dişli kabuk böceği) 'ne karşı 2003-2010 yılları arasında Hatila Vadisinde yapılmış olan mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele sonrasında yaklaşık 300 milyon böcek etkisiz hale getirildi.
Zarar gören ormanlık alan Milli Park sahasında olması nedeniyle bölgeye ulaşım sağlanması için 7 kilometrelik orman yolunun yapımına başlanırken, orman yolu sonrası sekiz dişli dev kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında 'Feromon' adı verilen tuzaklar yerleştirildi. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekerken, tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor. 7- 10 gün arası kontrol edilen tuzaklardaki zararlı böcekler imha ediliyor.
TERMİNATÖR BÖCEKLERE YENİDEN DEVREYE GİRİYOR Endemik türleri bünyesinde barındıran Hatila Milli Parkı'nda, zararlı böcek için bir diğer yöntem ise biyolojik mücadele. Zararlı böceğin tek doğal düşmanı olan 'Terminatör' olarak bilinen 'Rhizophagus grandis' adlı böcek türü, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarında üretiliyor.