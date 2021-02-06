Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Antalya'da balıkçıların ağlarına takıldı! Uzmanlar hemen oraya koştu! Meğer nesli tükendi sanılan şey... Son dakika: Antalya'da balıkçıların ağlarına takıldı! Uzmanlar hemen oraya koştu! Meğer nesli tükendi sanılan şey... Son dakika: Antalya'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Serik ilçesinde balıkçıların ağına, şimdiye kadar pek görülmemiş bir balık takıldı. Ağlara takılan bu balığın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bilgisine ulaşıldı. Görüntüsüyle görenleri ürküten bu balık, melek balığı olarak da biliniyor. İşte heyecan veren olayın ayrıntıları... Giriş Tarihi: 06.02.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 10:44 Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan keler balığı yakalandı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de de bu balıkların avlanılmasının yasak olduğunu vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şunları söyledi:
"Balıkçılarımız balığı bilmiyor. Bilmeden de avlıyor. Bu balıklar çok yavru yapmaz. Yumurta anne karnında gelişir doğum gibi dünyaya gelir. İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı bu balıklar konusunda eğitmemiz gerekiyor. Balığın ağda ölü şekilde karaya çıkartılması beni çok üzdü."
Gökoğlu, balıkçıların keler balığını yakaladığında öldürmeden tekrar doğal ortamına bırakması gerektiğini bildirdi.
ADIYAMAN'DA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN ÇİZGİLİ SIRTLAN GÖRÜNTÜLENDİ Adıyaman'ın Besni ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi Besni'de doğa fotoğrafçılığı yapan Musa Gürbüz, ilçenin Fırat Havzasında dolaşırken bir mağara girişinde çizgili sırtlan fark etti.