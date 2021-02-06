Son dakika: Antalya'da balıkçıların ağlarına takıldı! Uzmanlar hemen oraya koştu! Meğer nesli tükendi sanılan şey...

Son dakika: Antalya'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Serik ilçesinde balıkçıların ağına, şimdiye kadar pek görülmemiş bir balık takıldı. Ağlara takılan bu balığın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bilgisine ulaşıldı. Görüntüsüyle görenleri ürküten bu balık, melek balığı olarak da biliniyor. İşte heyecan veren olayın ayrıntıları...

AA Giriş Tarihi: 06.02.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 10:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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