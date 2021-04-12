HaberlerGaleriSon dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar
Son dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar
Ankara'da, inşaat çalışması nedeniyle temeli kayan, 8 katlı Açelya Apartmanı, büyük oranda yıkıldı. Apartmandaki yıkımın tamamlanmasından sonra çevresindeki 10 binanın da yıkımına başlanacak. Mahalleli, 900 kişinin evsiz kaldığı bölgede kiraların 400-500 TL arttığını belirtip, tepki gösterdi. Zülfükar Taş, "Ev aramaya başladık; ama ev sahipleri de kiraları artırdı. Bir de onlar vurmaya çalışıyor" dedi.