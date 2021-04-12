Son dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar

'900 KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER'

Başvuru işlemlerini tamamlayanlar, daha sonra yıkım bölgesinde çalışmaları takip etti. Eşyaları, yıkılan Açelya Apartmanı'nın enkazında kalan Malik Karahan, "Evimizden bir çöp almadan çıktık. Binamız yıkıldı, eşyamızı almaya fırsat bile vermediler. Şimdilik kızımda kalıyoruz, ev arıyoruz; ama daha bulamadık" diye konuştu.