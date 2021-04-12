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Haberler Galeri Son dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar

Son dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar

Ankara'da, inşaat çalışması nedeniyle temeli kayan, 8 katlı Açelya Apartmanı, büyük oranda yıkıldı. Apartmandaki yıkımın tamamlanmasından sonra çevresindeki 10 binanın da yıkımına başlanacak. Mahalleli, 900 kişinin evsiz kaldığı bölgede kiraların 400-500 TL arttığını belirtip, tepki gösterdi. Zülfükar Taş, "Ev aramaya başladık; ama ev sahipleri de kiraları artırdı. Bir de onlar vurmaya çalışıyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 16:53
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Son dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta, apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte bulunan ve 2013 yılında inşa edilen, 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Binanın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu.

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Son dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar

Temelinde kayma meydana geldiği belirlenen bina ile çevresinde riskli bulunan 20 bina, tahliye edilirken, 10'unun daha yıkılmasına karar verildi. Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkımına önceki gün başlandı. Binanın 4 katı, dün akşama kadar süren çalışmalarda kontrollü yıkıldı. Binanın devrilip, çevredeki diğer binalara hasar vermemesi için temelinde dolgu yapıldı.

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Son dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar

Dolgu çalışmasının ardından istinat duvarının yıkıldığı binanın arka tarafında yıkım çalışmasına bugün yeniden başlandı. Yıkım sırasında 2 kat birden çöktü. İş makinesi ile 1 kat daha yıkılırken, kalan son katı yıkma çalışmaları sürüyor.
Açelya Apartmanı'nın yıkılmasının ardından çevresindeki riskli olan, 3'ü boş 13 parselde bulunan 10 binanın yıkılması için çalışma başlatılacak.

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Son dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar

KOORDİNASYON MERKEZİ'NE BAŞVURDULAR
Öte yandan 900 kişinin evsiz kaldığı bölgede binaları tahliye edilenler için Ankara Valiliği'nce Koordinasyon Merkezi kuruldu. Yazıcı, Talih, Açelya, Bahar, Umut, Güleryüz, Kılıç, İncesu, Emek, Hatipoğlu Ünalan ve Özdemir apartmanlarının sakinleri, İncesu Şehit Sultan Selim Karakoç İmam Hatip Ortaokulu'ndaki Koordinasyon Merkezi'ne kira yardımı için başvurdu. Bu kişilere 30 bin TL eşya ve 1500 TL kira yardımında bulunulacağı belirtildi.

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Son dakika | Ankara'da 'sinirleri zıplatan' olay! Fırsatçılar yine sahnede! Bir günde 500 TL zam yaptılar

'900 KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER'
Başvuru işlemlerini tamamlayanlar, daha sonra yıkım bölgesinde çalışmaları takip etti. Eşyaları, yıkılan Açelya Apartmanı'nın enkazında kalan Malik Karahan, "Evimizden bir çöp almadan çıktık. Binamız yıkıldı, eşyamızı almaya fırsat bile vermediler. Şimdilik kızımda kalıyoruz, ev arıyoruz; ama daha bulamadık" diye konuştu.