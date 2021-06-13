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SON DAKİKA | Aktarlarda satılan "kardeş kanı" bitkisine dikkat! Hayati tehlike oluşturuyor...
Türkiye'de "kardeş kanı bitkisi" adıyla satılan, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle yoğun rağbet gören ürünün, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Uzman isim önemli açıklamalarda bulunarak vatandaşları "kardeş kanı bitkisi" ile ilgili uyardı. İşte son dakika yaşam sağlık haberine dair ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.06.2021 19:13
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