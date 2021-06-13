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Haberler Galeri SON DAKİKA | Aktarlarda satılan "kardeş kanı" bitkisine dikkat! Hayati tehlike oluşturuyor...

SON DAKİKA | Aktarlarda satılan "kardeş kanı" bitkisine dikkat! Hayati tehlike oluşturuyor...

Türkiye'de "kardeş kanı bitkisi" adıyla satılan, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle yoğun rağbet gören ürünün, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Uzman isim önemli açıklamalarda bulunarak vatandaşları "kardeş kanı bitkisi" ile ilgili uyardı. İşte son dakika yaşam sağlık haberine dair ayrıntılar...

AA
Giriş Tarihi: 13.06.2021 19:13
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SON DAKİKA | Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisine dikkat! Hayati tehlike oluşturuyor...

"Kardeş kanı bitkisi" ismiyle satılan ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

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SON DAKİKA | Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisine dikkat! Hayati tehlike oluşturuyor...

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan, hastanenin Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı.

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SON DAKİKA | Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisine dikkat! Hayati tehlike oluşturuyor...

Bunun üzerine hastayı önce "hepatit" şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını, yakınlarına hastanın toksik (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

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SON DAKİKA | Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisine dikkat! Hayati tehlike oluşturuyor...

"Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."

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SON DAKİKA | Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisine dikkat! Hayati tehlike oluşturuyor...

HASTANIN KAN VE İDRAR TAHLİLLERİNDE AĞIR METALLER SAPTANDI

Bunun üzerine Hıfzısıhha Kurulunun hastada ağır metal zehirlenmesi bulgularını araştırdığını ve bu ürünü incelediğini aktaran Çığşar, "İncelemeler sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti." diye konuştu.