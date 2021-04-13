Son dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu

Ancak aynı müzayedede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı sesiz sedasız bir operasyona imza attı. Tam 19 yıl önce Adana Ulu Cami'den çalınan 223 karo çiniden ikisinin izine dedektif gibi iz sürülerek Londra'daki müzayedede rastlandı.