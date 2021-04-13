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Haberler Galeri Son dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu

Son dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu

Kanuni Sultan Süleyman portresi ile gündeme gelen Londra'daki müzayedenin perde arkasından 19 yıl önceki soygunun izleri çıktı. Adana Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si, müzayede kataloğunda tespit edildi. Türkiye, 500 senelik tarihi çinilerin satışını sessiz sedasız yaptığı bir operasyonla durdurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 15:38
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Son dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın, Interpol kanalıyla da aranan eserlerin Türkiye'ye iadesi için çalışma başlattığı, Sotheby's Müzayede Evi'nin eserin iadesini yapmaması durumunda hukuki yollara başvuracağı belirtildi.

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Son dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu

Londra'da Sotheby's Müzayede Evi tarafından 31 Mart 2012 tarihinde düzenlenen 'Art of the Islamic World&India' isimli müzayede Kanuni Sultan Süleyman'a ait tablo ile gündeme geldi.

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Son dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu

Ancak aynı müzayedede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı sesiz sedasız bir operasyona imza attı. Tam 19 yıl önce Adana Ulu Cami'den çalınan 223 karo çiniden ikisinin izine dedektif gibi iz sürülerek Londra'daki müzayedede rastlandı.

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Son dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu

10 YIL ÖNCE DE LONDRA'DA
Londra'da 31 Mart'ta gerçekleşen müzayededen yaklaşık bir ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları kataloğu incelemeye aldı. Katalogda 115 lot numarası ile 2 adet İznik çinisinin de satışa sunulduğu tespit edildi.

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Son dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu

Katalogda tarihi çiniler "İki İznik seramik karo lotus palmette ve saz yaprakları bezemeli- Türkiye, yaklaşık 1575 tarihli" şeklinde tanıtıldı. Çinilerin Türkiye'de nereden çalınmış olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlatıldı. Çiniler 6 Aralık 2002 tarihinde Adana Ulu Cami'de gerçekleşen soygundaki çiniler ile benzerlik gösteriyordu.