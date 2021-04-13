HaberlerGaleriSon dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu
Son dakika | 500 yıllık hırsızlık ortaya çıktı! Türkiye hemen harekete geçti! Tarihin kayıp parçaları İngiltere'de bulundu
Kanuni Sultan Süleyman portresi ile gündeme gelen Londra'daki müzayedenin perde arkasından 19 yıl önceki soygunun izleri çıktı. Adana Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si, müzayede kataloğunda tespit edildi. Türkiye, 500 senelik tarihi çinilerin satışını sessiz sedasız yaptığı bir operasyonla durdurdu.