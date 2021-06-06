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Haberler Galeri Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Son dakika haberine göre; Çanakkale Boğazı, "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaatı nedeniyle tek yönde transit gemi geçişlerine kapatıldı.Projenin en önemli aşamalarından birini oluşturan, araçların geçeceği yol için tabliye montajı hazırlıklarına başlandı. Bundan dolayı kuzeyden güneye transit geçişlere tek yönlü kapatılan boğazda gemi trafiğinin saat 21.00'de normale dönmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 06.06.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 13:49
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Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Çalışmalara, tabliye bloklarının montajı için gelen Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de katıldı. Yarın, ilk tabliye bloğunun Lapseki yakasında bulunan 318 metre uzunluğundaki kuleye getirilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprünün 2023 metre uzunluğundaki orta açıklığında ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.

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Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Bu ay içerisinde planlanan ilk tabliye bloğu montajı öncesinde ise, son hazırlıklar Lapseki yakasında bulunan 318 metre uzunluğundaki kulede yapılmaya başlandı. Yarın Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanından ilk tabliye bloğu Lapseki yakasındaki kuleye getirilerek, en alt kısmındaki platformun üzerine konulacak.

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Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Bugün ise, ana halatların montajı için kurulan kedi yolunun kuzey ve güney bölümlerine geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmasına başlandı. Çalışmalara, tabliye bloklarının montajı için gelen Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de katılıyor.

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Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı da saat 10.15'te kuzeyden güneye tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz, saat 21.00'e kadar gemi geçişlerine kapalı kalacak.