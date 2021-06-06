Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Son dakika haberine göre; Çanakkale Boğazı, "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaatı nedeniyle tek yönde transit gemi geçişlerine kapatıldı.Projenin en önemli aşamalarından birini oluşturan, araçların geçeceği yol için tabliye montajı hazırlıklarına başlandı. Bundan dolayı kuzeyden güneye transit geçişlere tek yönlü kapatılan boğazda gemi trafiğinin saat 21.00'de normale dönmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 06.06.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 13:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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