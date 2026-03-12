Son 56 yılın rekoru: Türkiye’nin en sıcak illeri belli oldu

3. Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık nerede görüldü? Marmara Bölgesi'nin sıcaklık rekortmeni 26,7 derece ile Yalova oldu. Bölgenin en soğuk noktası ise eksi 2,6 derece ile Lüleburgaz olarak kaydedildi.

4. Dondurucu soğuklar nerede yaşandı? Türkiye genelinde en düşük sıcaklık eksi 22,4 derece ile Ardahan'da ölçüldü. Onu eksi 10,3 derece ile Sivas-Kangal takip etti.