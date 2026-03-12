Son 56 yılın rekoru: Türkiye’nin en sıcak illeri belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre şubat ayı son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubatı olarak kayıtlara geçti. Marmara'dan Güneydoğu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar her bölgenin "sıcaklık zirvesi" değişti. Bazı illerde termometreler 28,6 dereceyi gösterdi. İşte il il sıcaklık haritası ve bölge rekorları…
Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 4,1 derece olarak ölçülen şubat ayı ortalama sıcaklığı bu yıl bu barajı geride bırakarak tarihi bir rekora imza attı. 2016 ve 2024 yıllarının ardından gelen bu yüksek değerler iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.
TÜRKİYE'NİN EN SICAK NOKTASI NEREDE?
Şubat ayı dendiğinde akla gelen kar ve fırtına görüntüleri bu yıl yerini güneşli havaya bıraktı. Türkiye genelinde en düşük sıcaklık eksi 22,4 derece ile Ardahan'da kaydedilirken, en yüksek sıcaklık rekoru Karadeniz'in incisi Bartın'dan geldi. Şehirde ölçülen 28,6 derecelik sıcaklık şubat ayı için sıra dışı bir rekor olarak kayıtlara geçti.
BÖLGE BÖLGE ŞUBAT AYI SICAKLIK KARNESİ
Hangi bölgede, hangi il zirveye yerleşti? İşte Meteoroloji'nin resmi verilerine göre bölge bölge en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri:
Bölge
En Sıcak İl/İlçe
En Yüksek Sıcaklık
En Soğuk İl/İlçe
En Düşük Sıcaklık
Karadeniz
Bartın
28,6 °C
Bayburt
-9,7 °C
Marmara
Yalova
26,7 °C
Kırklareli (Lüleburgaz)
-2,6 °C
Ege
Manisa (Salihli)
25,2 °C
Uşak
-4,2 °C
Akdeniz
Hatay (Dörtyol)
25,2 °C
K.Maraş (Göksun)
-8,9 °C
İç Anadolu
Konya (Ereğli)
23,4 °C
Sivas (Kangal)
-10,3 °C
G. Doğu Anadolu
Şırnak (Cizre)
22,7 °C
Diyarbakır
-2,3 °C
Doğu Anadolu
Iğdır
17,5 °C
Ardahan
-22,4 °C
"NORMALLERİN ÜZERİNDE BİR ŞUBAT"
Meteoroloji raporuna göre yurdun çok büyük bir kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Marmara'da Yalova, Karadeniz'de Bartın ve Ege'de Manisa bölgelerinin sıcaklık liderleri olurken, Kırklareli, Bandırma ve Şile gibi kısıtlı bölgelerde havalar mevsim normallerinde seyretti.
ŞUBAT AYI SICAKLIK REKORLARI
1. Şubat ayı ortalama sıcaklığı kaç derece olarak ölçüldü? Türkiye genelinde şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derecelik uzun yıllar ortalamasını geride bırakarak son 56 yılın en sıcak 3'üncü seviyesine ulaştı.
2. Türkiye'nin şubat ayındaki en sıcak ili hangisidir? 28,6 derecelik rekor sıcaklık değeri ile Bartın, şubat ayında Türkiye'nin en sıcak ili olmuştur.