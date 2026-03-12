CANLI YAYIN
Son 56 yılın rekoru: Türkiye’nin en sıcak illeri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre şubat ayı son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubatı olarak kayıtlara geçti. Marmara'dan Güneydoğu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar her bölgenin "sıcaklık zirvesi" değişti. Bazı illerde termometreler 28,6 dereceyi gösterdi. İşte il il sıcaklık haritası ve bölge rekorları…

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 4,1 derece olarak ölçülen şubat ayı ortalama sıcaklığı bu yıl bu barajı geride bırakarak tarihi bir rekora imza attı. 2016 ve 2024 yıllarının ardından gelen bu yüksek değerler iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'NİN EN SICAK NOKTASI NEREDE?

Şubat ayı dendiğinde akla gelen kar ve fırtına görüntüleri bu yıl yerini güneşli havaya bıraktı. Türkiye genelinde en düşük sıcaklık eksi 22,4 derece ile Ardahan'da kaydedilirken, en yüksek sıcaklık rekoru Karadeniz'in incisi Bartın'dan geldi. Şehirde ölçülen 28,6 derecelik sıcaklık şubat ayı için sıra dışı bir rekor olarak kayıtlara geçti.

BÖLGE BÖLGE ŞUBAT AYI SICAKLIK KARNESİ

Hangi bölgede, hangi il zirveye yerleşti? İşte Meteoroloji'nin resmi verilerine göre bölge bölge en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri:

Bölge

En Sıcak İl/İlçe

En Yüksek Sıcaklık

En Soğuk İl/İlçe

En Düşük Sıcaklık

Karadeniz

Bartın

28,6 °C

Bayburt

-9,7 °C

Marmara

Yalova

26,7 °C

Kırklareli (Lüleburgaz)

-2,6 °C

Ege

Manisa (Salihli)

25,2 °C

Uşak

-4,2 °C

Akdeniz

Hatay (Dörtyol)

25,2 °C

K.Maraş (Göksun)

-8,9 °C

İç Anadolu

Konya (Ereğli)

23,4 °C

Sivas (Kangal)

-10,3 °C

G. Doğu Anadolu

Şırnak (Cizre)

22,7 °C

Diyarbakır

-2,3 °C

Doğu Anadolu

Iğdır

17,5 °C

Ardahan

-22,4 °C

"NORMALLERİN ÜZERİNDE BİR ŞUBAT"

Meteoroloji raporuna göre yurdun çok büyük bir kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Marmara'da Yalova, Karadeniz'de Bartın ve Ege'de Manisa bölgelerinin sıcaklık liderleri olurken, Kırklareli, Bandırma ve Şile gibi kısıtlı bölgelerde havalar mevsim normallerinde seyretti.

ŞUBAT AYI SICAKLIK REKORLARI

1. Şubat ayı ortalama sıcaklığı kaç derece olarak ölçüldü? Türkiye genelinde şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derecelik uzun yıllar ortalamasını geride bırakarak son 56 yılın en sıcak 3'üncü seviyesine ulaştı.

2. Türkiye'nin şubat ayındaki en sıcak ili hangisidir? 28,6 derecelik rekor sıcaklık değeri ile Bartın, şubat ayında Türkiye'nin en sıcak ili olmuştur.

3. Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık nerede görüldü? Marmara Bölgesi'nin sıcaklık rekortmeni 26,7 derece ile Yalova oldu. Bölgenin en soğuk noktası ise eksi 2,6 derece ile Lüleburgaz olarak kaydedildi.

4. Dondurucu soğuklar nerede yaşandı? Türkiye genelinde en düşük sıcaklık eksi 22,4 derece ile Ardahan'da ölçüldü. Onu eksi 10,3 derece ile Sivas-Kangal takip etti.

