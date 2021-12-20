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Somundan öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kalıyor! Artık eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz

Birazdan görecekleriniz sonrasına eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz. Pablo Cimadevila isimli genç adam sosyal medya hesabından paylaştığı videoda basit bir somundan öyle bir şey yaptı ki, şaşıp kalmamak elde değil. İşte sosyal medyada çok konuşulan o ilginç anlar.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 10:29
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Somundan öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kalıyor! Artık eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz

Sadece bir vida somunu deyip geçmeyin. Pablo Cimadevila isimli sanatçının vida somunuyla yaptıkları şaşırttı. O anları Instagram hesabından paylaşan Cimadevilla binlerce beğeni ve yorum aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Somundan öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kalıyor! Artık eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz

İşte görenleri hayran bırakan çalışma.

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Somundan öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kalıyor! Artık eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz
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Somundan öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kalıyor! Artık eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz
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Somundan öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kalıyor! Artık eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz