Somer Şef'in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!

Lahmacun genellikle marketlerden hazır olarak temin edilir, fakat evde bu lezzeti yakalamak isteyenler için bir sır var. Ünlü şef Somer Sivrioğlu, MasterChef programının bir bölümünde ev yapımı lahmacunun inceliklerini paylaşmıştı. Bu özel püf noktası, evde yapılan lahmacunların tadını daha da artırabilir ve mutfakta deneyimli olmayanlar için bile harika sonuçlar elde etmeyi mümkün kılabilir.