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Somer Şef'in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!

Lahmacun genellikle marketlerden hazır olarak temin edilir, fakat evde bu lezzeti yakalamak isteyenler için bir sır var. Ünlü şef Somer Sivrioğlu, MasterChef programının bir bölümünde ev yapımı lahmacunun inceliklerini paylaşmıştı. Bu özel püf noktası, evde yapılan lahmacunların tadını daha da artırabilir ve mutfakta deneyimli olmayanlar için bile harika sonuçlar elde etmeyi mümkün kılabilir.

Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:48
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Somer Şef’in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan lahmacun, yöresel farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Her yörede farklı bir tarife sahip olan lahmacun, bol sarımsaklısından soğanlısına kadar geniş bir çeşitlilik sunuyor. Ancak ünlü şef Somer Sivrioğlu, lahmacunun sırrının çıtırlığında gizli olduğunu söylüyor. İşte, Somer Şef'in kusursuz lahmacun tarifine dair detaylar.

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Somer Şef’in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!

Lahmacunun Tarihçesi: Doğudan Batıya Bir Lezzet Yolculuğu

Lahmacun, tarih boyunca Anadolu mutfağında önemli bir yer tutmuştur. Asırlar öncesinden günümüze kadar ulaşan bu eşsiz lezzet, her yörede kendine has bir dokunuşla hazırlanıyor. Somer Şef'e göre, lahmacunun bu denli sevilmesinin nedeni, herkesin damak zevkine uygun bir şekilde hazırlanabilmesi.

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Somer Şef’in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!

Bölgesel Farklılıklar: Lahmacun Tariflerindeki Çeşitlilik

Her yörede farklı bir yüzü olan lahmacunun tarifi, kullanılan malzemelerle şekilleniyor. Bazı bölgelerde bol sarımsak kullanılırken, bazılarında soğanın yoğunluğu ön plandadır. Ancak Somer Şef, lezzetin sırrının çıtırlıkta gizli olduğunu vurguluyor.

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Somer Şef’in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!

Somer Şef'in Çıtır Lahmacun Sırrı

Somer Şef, mükemmel lahmacunu yapmanın sırrının hamurunda gizli olduğunu belirtiyor. Hamurun çıtır çıtır olabilmesi için özel bir teknikle hazırlanması gerektiğini söylüyor. Peki, bu mükemmel hamur nasıl hazırlanıyor?

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Somer Şef’in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!

Malzemeler

🍴3 su bardağı un
🍴1,5 su bardağı un
🍴 Yarım tatlı kaşığı tuz
🍴 Bir çay kaşığı toz şeker

İç malzemesi

🍴 250 gram yağlı kıyma
🍴 1 adet kırmızı biber
🍴 Bir adet yeşil biber
🍴 Bir adet orta boy soğan
🍴 Bir adet orta boy domates
🍴 Yarım demet maydanoz
🍴 Bir tatlı kaşığı domates salçası
🍴 Bir tatlı kaşığı biber salçası
🍴 Yarım çay bardağı sıvı yağ
🍴 Bir çay kaşığı tuz
🍴 Bir çay bardağı su