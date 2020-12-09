09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ŞOK'tan laptop ve tablet sürprizi! 9 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

ŞOK'tan laptop ve tablet sürprizi! 9 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? 9 Aralık ŞOK kampanyaları merak ediliyordu. Haftanın kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Uzaktan eğiim döneminde ihtiyaç duyulan tablet ve dizüstü bilgisayarı bu hafta satışa çıkaran ŞOK marketler, temizlikten tekstil ürünlerine kadar çeşit çeşit indirimli ürünleri müşterilerin beğenisine sundu. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:22
  • 1
  • 19
ŞOK'tan laptop ve tablet sürprizi! 9 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, intetnet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ŞOK 9 Aralık kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
ŞOK'tan laptop ve tablet sürprizi! 9 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu

  • 3
  • 19
ŞOK'tan laptop ve tablet sürprizi! 9 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

Duru Fresh Sensations/Natural Olive Banyo Sabunu

Duru Geleneksel Sabun

Duru Parfümlü Güzellik Sabunu

  • 4
  • 19
ŞOK'tan laptop ve tablet sürprizi! 9 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

Domestos Dağ Esintisi

Tursil Toz Deterjan

  • 5
  • 19
ŞOK'tan laptop ve tablet sürprizi! 9 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

Fairy Bulaşık Sıvısı

Bref Aktif Klozet Bloğu