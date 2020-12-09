ŞOK'tan laptop ve tablet sürprizi! 9 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknoloji ürünleri...

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? 9 Aralık ŞOK kampanyaları merak ediliyordu. Haftanın kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Uzaktan eğiim döneminde ihtiyaç duyulan tablet ve dizüstü bilgisayarı bu hafta satışa çıkaran ŞOK marketler, temizlikten tekstil ürünlerine kadar çeşit çeşit indirimli ürünleri müşterilerin beğenisine sundu. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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