ŞOK'tan kaçırılmayacak fırsatlar! 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos, kamp ve plaj sandalyesi...

ŞOK 7 Mayıs kampanyaları başladı. ŞOK marketlerin her hafta sonu sonu satışa çıkardığı aktüel ürünler, tam kapanma nedeniyle cuma günü başladı. 7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda ele aldık. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? Hangi ürünler indirimli olacak? İşte ŞOK 7 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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