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ŞOK'tan kaçırılmayacak fırsatlar! 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos, kamp ve plaj sandalyesi...

ŞOK 7 Mayıs kampanyaları başladı. ŞOK marketlerin her hafta sonu sonu satışa çıkardığı aktüel ürünler, tam kapanma nedeniyle cuma günü başladı. 7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda ele aldık. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? Hangi ürünler indirimli olacak? İşte ŞOK 7 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:52
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ŞOK'tan kaçırılmayacak fırsatlar! 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos, kamp ve plaj sandalyesi...

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Haftanın kampanyaları arasında kamp ürünleri dikkat çekiyor. Termos, 2 kişilik ahşap sandalye ve masa takımı, termos tekerlekli, piknik termos, kamp sandalyesi, termos piknik çantası, ahşap kollu plaj sandalyesi gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan kaçırılmayacak fırsatlar! 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos, kamp ve plaj sandalyesi...

Termal Mug

• 740 ml • Pantentli 360° dönebilir THERMALOCK kapak • İçeceği kapağı tam açmadanve ısı kaybı olmadan doldurma ve kilitleme özelliği • Termal Yalıtım - Çift katmanlı çelik yapısı ve vakumlu yalıtım teknolojisi • Bardak şeklinde kullanılabilir silikon bantlı üst kapak • Güvenli kullanım için kolay kavranabilir, kaymaz, silikon bantlı gövde • %100 dökülmez ve sızdırmaz tasarım

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ŞOK'tan kaçırılmayacak fırsatlar! 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos, kamp ve plaj sandalyesi...

2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı

• Gürgen ağacı kullanılmıştır • Sandalye ölçüleri; 50, 53, 82cm • Masa ölçüsü; 52, 52,x53cm

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ŞOK'tan kaçırılmayacak fırsatlar! 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos, kamp ve plaj sandalyesi...

Termos Tekerlikli

• 38 LT • 12-36 saat saklama kapasitesi • Tekerlekli ve çekçekli • Dayanıklı malzeme • Üstün Muhafaza

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ŞOK'tan kaçırılmayacak fırsatlar! 7 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos, kamp ve plaj sandalyesi...

Piknik Termos

• 5 lt • 8-24 saat saklama kapasitesi • Dayanıklı malzeme • Üstün muhafaza