ŞOK'tan çarşamba kampanyası! 12 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirimler dolu dolu

ŞOK 12 Ağustos 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Türkiye çapında geniş bir zinciri olan ŞOK marketler onlarca farklı ürünü indirimli olarak satışa çıkardı. Bu yazımızda ŞOK marketlerin 12-18 Ağustos 2020 tarihlerinde geçerli indirimli ürünlerinden bahsedeceğiz. ŞOK'ta bu hafta en çok dikkat çekenler arasında turşuluk ürünler yer alıyor. İşte ŞOK 12 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...