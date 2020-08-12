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ŞOK'tan çarşamba kampanyası! 12 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirimler dolu dolu

ŞOK 12 Ağustos 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Türkiye çapında geniş bir zinciri olan ŞOK marketler onlarca farklı ürünü indirimli olarak satışa çıkardı. Bu yazımızda ŞOK marketlerin 12-18 Ağustos 2020 tarihlerinde geçerli indirimli ürünlerinden bahsedeceğiz. ŞOK'ta bu hafta en çok dikkat çekenler arasında turşuluk ürünler yer alıyor. İşte ŞOK 12 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 09:30
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ŞOK'tan çarşamba kampanyası! 12 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirimler dolu dolu

ŞOK marketlerde indirim rüzgarı esmeye devam ediyor. Her hafta farklı ürünlerle müşterilerin beğenisine sunulan aktüel ürünler listesinde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. 12 Ağustos'ta başlayan aktüel kampanyalar listesinde turşu yapımı için dikkat çeken ürünler yer alıyor. Salamura tuzu, 3 lt turşu yap, üzüm sirkesi, kavanoz, kavanoz kapağı gibi ürünler müşterilerini bekliyor. 12-18 Ağustos tarihlerinde geçerli bu ürünlerin listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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ŞOK'tan çarşamba kampanyası! 12 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirimler dolu dolu
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ŞOK'tan çarşamba kampanyası! 12 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirimler dolu dolu
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ŞOK'tan çarşamba kampanyası! 12 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirimler dolu dolu
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ŞOK'tan çarşamba kampanyası! 12 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirimler dolu dolu