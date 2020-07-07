ŞOK'tan 3'lü Cam Ankastre Set sürprizi! İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? ŞOK 8 Temmuz kataloğunda hangi ürünler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da çarşamba günü kampanyalarını açıklayan ŞOK marketler, 8 Temmuz indirimlerinde gıda, temizlik ve züccaciye ürünleri yer alıyor. ŞOK müşterilerinin merakla beklediği 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? İşte 8 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...