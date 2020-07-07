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Haberler Galeri ŞOK'tan 3'lü Cam Ankastre Set sürprizi! İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'tan 3'lü Cam Ankastre Set sürprizi! İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çarşamba günü satışa çıkacak sürpriz ürünler belli oldu. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Persil Toz Deterjan 23,90 TL yerine 16,00 TL'ye satılacak. Öte yandan Algida Maraş Usulü Dondurma, Carte d'Or Classic, Carte d'Or Selection ve Carte d'Or Chocolatier ürünlerde ikincisi %30 indirimli olacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 09:33
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ŞOK'tan 3'lü Cam Ankastre Set sürprizi! İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? ŞOK 8 Temmuz kataloğunda hangi ürünler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da çarşamba günü kampanyalarını açıklayan ŞOK marketler, 8 Temmuz indirimlerinde gıda, temizlik ve züccaciye ürünleri yer alıyor. ŞOK müşterilerinin merakla beklediği 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? İşte 8 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK'tan 3'lü Cam Ankastre Set sürprizi! İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

Persil Toz Deterjan

• 3 kg

• Gülün Büyüsü /Color

  • 3
  • 16
ŞOK'tan 3'lü Cam Ankastre Set sürprizi! İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

Çipo Mısır ve Pirinç Patlağı

• 60 gr

• Peynir-soğan/Mevsimyeşillikleri

• Glütensiz

  • 4
  • 16
ŞOK'tan 3'lü Cam Ankastre Set sürprizi! İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

Algida Maraş Usulü Dondurma

• 500 ml

• Sade/Sade-Çikolata

Algida Maraş Usulü Dondurma

• 500 ml

• Mandıra

  • 5
  • 16
ŞOK'tan 3'lü Cam Ankastre Set sürprizi! İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

Carte d'Or Classic

• 925 ml

• Antep fıs.-Bitter çik.

/Kaymaklı/Bitter-vişne meyveli/

Bal badem/Çikolata tutkunu