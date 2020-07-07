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ŞOK'tan 3'lü Cam Ankastre Set sürprizi! İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çarşamba günü satışa çıkacak sürpriz ürünler belli oldu. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Persil Toz Deterjan 23,90 TL yerine 16,00 TL'ye satılacak. Öte yandan Algida Maraş Usulü Dondurma, Carte d'Or Classic, Carte d'Or Selection ve Carte d'Or Chocolatier ürünlerde ikincisi %30 indirimli olacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 07.07.2020 17:48Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 09:33