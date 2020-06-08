ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 10 Haziran aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Bu hafta ŞOK'ta birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı ŞOK kataloğunu sayfamızda derledik. Katalogda en çok dikkat çeken ürün ise 119,00 TL fiyatı ile Xiaomi Akıllı Baskül oldu. Elektronik ev aletleri, züccaciye ürünleri ve temizlik ürünlerinin bulunduğu kataloğua bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 18:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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