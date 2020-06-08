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Haberler Galeri ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 10 Haziran aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Bu hafta ŞOK'ta birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı ŞOK kataloğunu sayfamızda derledik. Katalogda en çok dikkat çeken ürün ise 119,00 TL fiyatı ile Xiaomi Akıllı Baskül oldu. Elektronik ev aletleri, züccaciye ürünleri ve temizlik ürünlerinin bulunduğu kataloğua bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 18:01
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ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var? GALERİ DEVAM EDİYOR

10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü indirimleri yine dolu dolu. Her kategoriden ürünün yer aldığı ŞOK kataloğunda en çok dikkat ürünler arasında Xiaomi Akıllı Baskül yer alıyor. Öte yandan Cyclone Elektrikli Süpürge, Pamuk Taban Halı, Sofra Bezi, Kek Kalıbı Çeşitleri, Kek Pasta Fanusu, Kurabiye Seti gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler olacak? ŞOK indirimleri neler? İşte ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?
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ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?
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ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?
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  • 19
ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?