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ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
ŞOK hafta sonu indirimleri neler? ŞOK marketlerin merakla beklenen hafta sonu kampanyaları başladı. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle indirimli ürünler 21 Mayıs'ta raflarda yerini aldı. 25 Mayıs'a kadar devam edecek kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler indirimli? ŞOK kampanyaları neler? İşte ŞOK 21-25 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 21:57
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