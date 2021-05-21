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Haberler Galeri ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

ŞOK hafta sonu indirimleri neler? ŞOK marketlerin merakla beklenen hafta sonu kampanyaları başladı. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle indirimli ürünler 21 Mayıs'ta raflarda yerini aldı. 25 Mayıs'a kadar devam edecek kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler indirimli? ŞOK kampanyaları neler? İşte ŞOK 21-25 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 21:57
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ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

ŞOK 21-25 Mayıs aktüel ürünler kataloğu hakkında araştırmalar sürüyor. ŞOK market müşterilerinin yakından takip ettiği hafta sonu indirimleri başladı. Bu hafta sonu sürpriz ürünlerin yer aldığı ŞOK kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte 21-25 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
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ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
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ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
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ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...