ŞOK'ta hafta sonu fırsatları! ŞOK 26 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: El Yüz Havlusu ve Banyo Havlusu...

ŞOK 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Bu hafa sonu kampanyaları arasında el yüz havlusu ile banyo havlusunun yanı sıra ütü masası, mono saç kurutma makinesi, vücut tıraş makinesi gibi birçok ürün yer alıyor. ŞOK hafta sonu kampanyalarını sizler için derledik. İşte ŞOK 26 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...