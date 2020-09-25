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ŞOK'ta hafta sonu fırsatları! ŞOK 26 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu: El Yüz Havlusu ve Banyo Havlusu...
ŞOK 26 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu fırsatları uzun bir aranın ardından tekrar geliyor. ŞOK 26 Eylül aktüel listesinde çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Bu hafta sonu fırsatlarında özel kampanyalar yer alacak. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 26 Eylül 2020 kataloğu...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:42
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