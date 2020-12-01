ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? 2 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte kampanyalar...

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları yakından takip ediliyor. 2 Aralık'ta başlayacak ŞOK indirimlerinin neler olduğunu merak eden vatandaşlar için güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Merakla beklenen ŞOK kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 2 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...