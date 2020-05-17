Sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı! İşte yurt genelinden renkli kareler

O anların tadını çıkarmak için yürümeye başladılar. Kimisi arkadaşlarına kavuştu, kimisi de ağaçların gölgesi altında zaman geçirmeyi tercih etti. Yerli ve yabancı haber ajansları da, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıktığı anları görüntüleyerek dünyaya servis etti.