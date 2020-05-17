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Sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı! İşte yurt genelinden renkli kareler
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 65 ve üstünün sokağa çıkması yasaklanmıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ile haftanın bazı günlerinde 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına izin verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci izin günlerinde sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. İşte yurt genelinden o görüntüler.
Giriş Tarihi: 17.05.2020 19:59Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 20:00