17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı! İşte yurt genelinden renkli kareler

Sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı! İşte yurt genelinden renkli kareler

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 65 ve üstünün sokağa çıkması yasaklanmıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ile haftanın bazı günlerinde 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına izin verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci izin günlerinde sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. İşte yurt genelinden o görüntüler.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 20:00
  • 1
  • 31
Sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı! İşte yurt genelinden renkli kareler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 6 saatlik sokağa çıkma iznini büyük bir heyecanla bekliyordu. Bekledikleri gün geldi. yeniden sokağa çıkmanın heyecanıyla tarandı, süslendi, ütülü elbiselerini giydi ve kendilerini dışarıya attılar. Sessiz ve sakin sokaklar artık onlarındı.

  • 2
  • 31
Sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı! İşte yurt genelinden renkli kareler

O anların tadını çıkarmak için yürümeye başladılar. Kimisi arkadaşlarına kavuştu, kimisi de ağaçların gölgesi altında zaman geçirmeyi tercih etti. Yerli ve yabancı haber ajansları da, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıktığı anları görüntüleyerek dünyaya servis etti.

  • 3
  • 31
Sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı! İşte yurt genelinden renkli kareler

Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

  • 4
  • 31
Sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı! İşte yurt genelinden renkli kareler

Denize girilmesi yasak olmasına rağmen yüksek sıcaklıkların olduğu ilçede bazı vatandaşlar denize girdi. Kayalıkların kenarına saklanarak veya insanların az olduğu plajlarda denize girenler keyif yaptı.

  • 5
  • 31
Sokaklar 65 yaş ve üstüne kaldı! İşte yurt genelinden renkli kareler

Sıcak havaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlarsa kendini şemsiyelerle sıcaktan korumaya çalıştı. Güzel havanın tadını çıkarmak için dışarı çıkan 65 yaş üstü birkaç vatandaş sahil bandında yürüyüş yaptı.