Sokak ortasında ölü bulunmuştu! Aylin Arslan’ın sır ölümünde görüntüler ortaya çıktı

Hatay Samandağı'nda yaşan sır ölümün perdesi ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ile aydınlatılacak. Sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta bir kadının hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler sokak ortasında bulunan kadının kimliğinin 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğunu tespit etti.