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Sokak ortasında ölü bulunmuştu! Aylin Arslan’ın sır ölümünde görüntüler ortaya çıktı

Hatay Samandağı'nda bugün sabah saatlerinde 25 yaşındaki Aylin Arslan sokak ortasında ölü bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sır perdesi açılmaya başladı. Genç kadının ölüm sebebi çevredeki güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İşte genç kadının vahşete düşüren ölüm anı...

DHA
Giriş Tarihi: 07.06.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 16:52
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Sokak ortasında ölü bulunmuştu! Aylin Arslan’ın sır ölümünden görütünler ortaya çıktı

Hatay Samandağı'nda yaşan sır ölümün perdesi ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ile aydınlatılacak. Sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta bir kadının hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler sokak ortasında bulunan kadının kimliğinin 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğunu tespit etti.

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Sokak ortasında ölü bulunmuştu! Aylin Arslan’ın sır ölümünden görütünler ortaya çıktı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kadının Aylin Arslan olduğu tespit edildi.

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Sokak ortasında ölü bulunmuştu! Aylin Arslan’ın sır ölümünden görütünler ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aylin Arslan'ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sokak ortasında ölü bulunmuştu! Aylin Arslan’ın sır ölümünden görütünler ortaya çıktı

OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak ortasında cesedi bulunan 25 yaşındaki Aylin Arslan'ın otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aylin'in ailesi, cenazeyi almak için geldikleri morg önünde gözyaşı döktü.

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Sokak ortasında ölü bulunmuştu! Aylin Arslan’ın sır ölümünden görütünler ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Aylin Arslan'ın, cesedinin önünde bulunan apartmanın çatısından düştüğü anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.