Sokağa şapka ile çıkıyordu! Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Görenleri şaşkına çeviren olay

Dr. Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla adından söz ettiriyor. Operasyonlarını sosyal medya platformunda paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine ilginç bir operasyona imza attı. Başındaki şişlik nedeniyle şapka ile sokağa çıkan Michael normal bir yaşantı yaşamak için Doktor Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

Giriş Tarihi: 26.06.2023 22:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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