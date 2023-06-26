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Haberler Galeri Sokağa şapka ile çıkıyordu! Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Görenleri şaşkına çeviren olay

Sokağa şapka ile çıkıyordu! Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Görenleri şaşkına çeviren olay

Dr. Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla adından söz ettiriyor. Operasyonlarını sosyal medya platformunda paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine ilginç bir operasyona imza attı. Başındaki şişlik nedeniyle şapka ile sokağa çıkan Michael normal bir yaşantı yaşamak için Doktor Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

Giriş Tarihi: 26.06.2023 22:39
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Sokağa şapka ile çıkıyordu! Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Görenleri şaşkına çeviren olay

Yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtan bir operasyona imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sokağa şapka ile çıkıyordu! Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Görenleri şaşkına çeviren olay

Başında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

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Sokağa şapka ile çıkıyordu! Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Görenleri şaşkına çeviren olay
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Sokağa şapka ile çıkıyordu! Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Görenleri şaşkına çeviren olay
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Sokağa şapka ile çıkıyordu! Başındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Görenleri şaşkına çeviren olay