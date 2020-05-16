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Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün! İstanbul'dan iki farklı görüntü geldi

Sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün! İstanbul'dan iki farklı görüntü geldi

Corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik olmadığı görüldü. Pendik'te ise bir dolmuş şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı. Pes dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 10:34
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Sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün! İstanbul'dan iki farklı görüntü geldi

Dün akşam saatlerinde Pendik-Tepeören arası çalışan bir dolmuşta çekildiği iddia edilen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüde, kurallara göre yüzde 50 kapasite ile çalışması gereken dolmuşun tamamen dolu olduğu ve birçok yolcunun ayakta seyahat ettiği görüldü. Ayakta kalan yolcuların dengelerini korumak için sürekli temasa maruz kaldıkları gözlerden kaçmadı. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasal kapasitenin üzerinde yolcu alarak insanların sağlığını hiçe sayan dolmuş şoförünün bu duyarsızlığı pes dedirtti.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün! İstanbul'dan iki farklı görüntü geldi

Vatandaşlar bu ve benzeri şekillerde sosyal mesafe kurallarını umursamayan kişilere gerekli işlemlerinin yapılması için yetkililerin denetimlerini sıklaştırmasını istiyor.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün! İstanbul'dan iki farklı görüntü geldi

Corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün! İstanbul'dan iki farklı görüntü geldi

16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kalırken, meydanları hakimi kuşlar ve sokak hayvanları oldu.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün! İstanbul'dan iki farklı görüntü geldi

Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü. Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D100 Karayolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı.