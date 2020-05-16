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Sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün! İstanbul'dan iki farklı görüntü geldi
Corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik olmadığı görüldü. Pendik'te ise bir dolmuş şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı. Pes dedirten o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş Tarihi: 16.05.2020 10:31Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 10:34