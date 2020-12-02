Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Türkiye genelinde sessizlik hakım

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı..