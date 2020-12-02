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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Türkiye genelinde sessizlik hakım
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Türkiye'de işlek caddelerde kontrol noktaları kuruldu. Kısıtlama saatinde araçları durduran polisler, vatandaşların sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma izinleri olmayan vatandaşlara, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı. Saat 05.00'a kadar sürecek kısıtlama süresince ekiplerin, ana arterler ve ara sokaklarda denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 00:14Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 00:18
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım