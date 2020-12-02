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Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Türkiye genelinde sessizlik hakım

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Türkiye genelinde sessizlik hakım

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Türkiye'de işlek caddelerde kontrol noktaları kuruldu. Kısıtlama saatinde araçları durduran polisler, vatandaşların sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma izinleri olmayan vatandaşlara, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı. Saat 05.00'a kadar sürecek kısıtlama süresince ekiplerin, ana arterler ve ara sokaklarda denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 00:14 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 00:18
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım

Türkiye genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında bu akşam saat 21:00'da başlayan ve yarın sabah 05:00'da sona erecek olan sokak kısıtlaması başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti..

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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı. .

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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı..

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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ülkede sessizlik hakım