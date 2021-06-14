ŞOK indirimleri dolu dolu! 16 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

ŞOK 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta dondurma, toz deterjan, meyve suyu, deodorant, rulo pasta, çikolatalı gofret, rulokat, bisküvi, kavanoz kapağı, çatal-kaşık-bıçak seti, 2'li esnek buzluk, kapakjlı yumurta saklama kabı, sos tava çeşitleri, 6'lı çay tabağu, dikdörtgen tepsi, melamin kaşıklık, dolap içi düzenleyici, aile boyu çaydanlık, vakumllı hurtç seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda listelendi. ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 17:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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