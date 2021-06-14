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Haberler Galeri ŞOK indirimleri dolu dolu! 16 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

ŞOK indirimleri dolu dolu! 16 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

ŞOK 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta dondurma, toz deterjan, meyve suyu, deodorant, rulo pasta, çikolatalı gofret, rulokat, bisküvi, kavanoz kapağı, çatal-kaşık-bıçak seti, 2'li esnek buzluk, kapakjlı yumurta saklama kabı, sos tava çeşitleri, 6'lı çay tabağu, dikdörtgen tepsi, melamin kaşıklık, dolap içi düzenleyici, aile boyu çaydanlık, vakumllı hurtç seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda listelendi. ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 17:27
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ŞOK indirimleri dolu dolu! 16 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. ŞOK marketlerin hafta içi kampanyaları için bekleyiş sona erdi. 16 Haziran Çarşamba kataloğunda hangi ürünleri indirimli olacağını merak eden vatandaşlar, haftanın kampanyalarını araştırmaya başladı. Çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. İşte ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK indirimleri dolu dolu! 16 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

Golf Maraşım

Golf Maraşım Kesme

Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt

Juss

  • 3
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ŞOK indirimleri dolu dolu! 16 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

Bingo TozDeterjan

8 kg

Renkli&Beyazlar

  • 4
  • 16
ŞOK indirimleri dolu dolu! 16 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

Mon Amour Far Paleti

Emotion Deodorant

•150 ml + 150 ml
• Ocean fresh /Romance

  • 5
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ŞOK indirimleri dolu dolu! 16 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...

Fairy Platinum Tablet

72'li