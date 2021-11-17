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Haberler Galeri ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 17 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin her hafta çarşamba günü müşterilerin beğenisine sunduğu kampanyalı ürünler arasında gıda ürünleri, kişisel bakım, temizlik, tekstil, spor malzemeleri gibi ürünler yer alıyor. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 17-23 Kasım ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 08:52
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ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler listesi merakla araştırılıyor. Her hafta satışa çıkan çarşamba indirimlerini merak eden ŞOK müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğunu öğrenmek için güncel kataloğu görüntülemek istiyor. Sizler için haftanın kataloğunu sayfamızda bir araya getirdik. İşte ŞOK 17-23 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Mis Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Mis Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Mis Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

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ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haribo Çılgın Dişler

Haribo Rubino Chamallows

Toybox Kapsül Oyuncaklı Lolipop

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ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Ülker Taç Kraker 3'lü

228 gr

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ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Nescafe Gold

150 gr
+Damak

Ülker Dankek Magma Miniï 210 gr
• Çikolatalı/Karamelli