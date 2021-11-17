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ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK 17 Kasım aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin her hafta çarşamba günü müşterilerin beğenisine sunduğu kampanyalı ürünler arasında gıda ürünleri, kişisel bakım, temizlik, tekstil, spor malzemeleri gibi ürünler yer alıyor. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 17-23 Kasım ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...