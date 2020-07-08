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ŞOK aktüel 8 Temmuz 2020 kataloğu: Su arıtma cihazı sürprizi! ŞOK market çarşamba indirimleri neler?

ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. Çarşamba kampanyalarını merak eden vatandaşlar, güncel katalog bilgisini araştırmaya başladı. Markete gitmeden önce sizde indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. ŞOK 8 Temmuz kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalogda 2 yıl garantili su arıtma cihazı dikkat çekiyor. İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 09:34
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ŞOK aktüel 8 Temmuz 2020 kataloğu: Su arıtma cihazı sürprizi! ŞOK market çarşamba indirimleri neler?

ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK çarşamba kampanyaları sürprizlerle dolu. Persil toz deterjan, dondurma çeşitleri, temizlik ürünleri, züccaciye ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK aktüel 8 Temmuz 2020 kataloğu: Su arıtma cihazı sürprizi! ŞOK market çarşamba indirimleri neler?

Persil Toz Deterjan

• 3 kg

• Gülün Büyüsü /Color

  • 3
  • 16
ŞOK aktüel 8 Temmuz 2020 kataloğu: Su arıtma cihazı sürprizi! ŞOK market çarşamba indirimleri neler?

Çipo Mısır ve Pirinç Patlağı

• 60 gr

• Peynir-soğan/Mevsimyeşillikleri

• Glütensiz

  • 4
  • 16
ŞOK aktüel 8 Temmuz 2020 kataloğu: Su arıtma cihazı sürprizi! ŞOK market çarşamba indirimleri neler?

Algida Maraş Usulü Dondurma

• 500 ml

• Sade/Sade-Çikolata

Algida Maraş Usulü Dondurma

• 500 ml

• Mandıra

  • 5
  • 16
ŞOK aktüel 8 Temmuz 2020 kataloğu: Su arıtma cihazı sürprizi! ŞOK market çarşamba indirimleri neler?

Carte d'Or Classic

• 925 ml

• Antep fıs.-Bitter çik.

/Kaymaklı/Bitter-vişne meyveli/

Bal badem/Çikolata tutkunu