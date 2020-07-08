ŞOK aktüel 8 Temmuz 2020 kataloğu: Su arıtma cihazı sürprizi! ŞOK market çarşamba indirimleri neler?

ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK çarşamba kampanyaları sürprizlerle dolu. Persil toz deterjan, dondurma çeşitleri, temizlik ürünleri, züccaciye ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...