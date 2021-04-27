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ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğu belli oldu! Bayram alışverişi, ev ihtiyaçları ve "aman kaçırma" fırsatı başlıyor...
ŞOK 28 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü başlayacak kampanyaları ürünleri arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Ramazan Bayramı'na özel bayram alışverişleri için fırsat ürünleri, ev ihtiyaçları ve "Aman Kaçırma" başlığıyla yayımlanan kampanyalı ürünler bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 17:34
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