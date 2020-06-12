ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

ŞOK 13 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda büyük kamp sandalyesi ve kamp masası dikkat çekiyor. Öte yandan akıllı saat, araç içi kayıt kameralı dikiz aynası, araç içi el süpürgesi,bagaj organize, koltuk arkası organize gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta sonu ŞOK indirimleri neler? İşte ŞOK 13 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 17:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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