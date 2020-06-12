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Haberler Galeri ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri

ŞOK 13 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda büyük kamp sandalyesi ve kamp masası dikkat çekiyor. Öte yandan akıllı saat, araç içi kayıt kameralı dikiz aynası, araç içi el süpürgesi,bagaj organize, koltuk arkası organize gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta sonu ŞOK indirimleri neler? İşte ŞOK 13 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 17:47
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ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri GALERİ DEVAM EDİYOR

13 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu hafta sonu sürpriz ürünler olacak. Piknik severler için harika ürünler satışa çıkacak. Kamp masası, büyük kamp sandalyesi, hamak gibi ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri de müşterilerini bekleyecek. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyalarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler olacak? ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 13 Haziran 2020 aktüel kataloğu...

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ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
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ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
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ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
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ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri