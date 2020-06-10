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Haberler Galeri ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?

ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?

ŞOK 10 Haziran aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin çarşamba indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar, bu haftanın kampanyalarını araştırmaya başladılar. Sizde sayfamızı inceleyerek markete gitmeden önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ŞOK'ta bu hafta çeşit çeşit ürünler müşterilerini bekliyor olacak. Peki, ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler var? İşte ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 09:35
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ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var? GALERİ DEVAM EDİYOR

ŞOK 10 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK indirimleri neler? ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu. Haftanın kataloğunda çeşit çeşit ürünler müşterilerini bekliyor. İkincisi %30 indirimli Carte d'Or ürünleri gibi birçok kampanya bu hafta satışa çıktı. ŞOK'tan alışveriş yapacak olan vatandaşlar, güncel kataloğu araştırmaya başladılar. Sizler için bu haftanın indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 10 Haziran 2020 ŞOK kataloğu...

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ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?

Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü

25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

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ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?

Biscotti

• Fındıklı /Bademli 125 gr

Doğanay Şalgam Suyu

• Acılı /Acısız 300 ml

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ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?

Carte d'Or Selection

• Çikolata karnavalı/Kara orman pasta/Meyve şöleni/Karamel kurabiye 850 ml

Carte d'Or Chocolatier

• Vişne&Çikolata 750 ml

Carte d'Or Classic

• Classic&Antep fıs&Bitter çik. /Kaymaklı /Bal badem/Çikolata tutkunu /Bitter&Vişne meyveli 925 ml

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ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?

Bebelac Çocuk Devam Sütü

• 500 gr

Bebeland Bebek Bezi Çeşitleri

• Yenidoğan 68'li /Mini 58'li /Midi 45'li /Maxi 40'lı /Junior 29'lu /Ekstra large 26'lı