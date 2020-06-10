ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR

ŞOK 10 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK indirimleri neler? ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu. Haftanın kataloğunda çeşit çeşit ürünler müşterilerini bekliyor. İkincisi %30 indirimli Carte d'Or ürünleri gibi birçok kampanya bu hafta satışa çıktı. ŞOK'tan alışveriş yapacak olan vatandaşlar, güncel kataloğu araştırmaya başladılar. Sizler için bu haftanın indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 10 Haziran 2020 ŞOK kataloğu...