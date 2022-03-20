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Haberler Galeri Bursa'da vatandaş cep telefonuyla görüntüledi! Soğuktan donmak üzere olan leyleklere böyle seslendi: Ah be güzellerim…

Bursa'da vatandaş cep telefonuyla görüntüledi! Soğuktan donmak üzere olan leyleklere böyle seslendi: Ah be güzellerim…

Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı. Bakın leyleklere nasıl seslendi...

İHA
Giriş Tarihi: 20.03.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 10:34
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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Kar yağışı Bursa'da etkisini gösterirken, hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Nilüfer ilçesine bağlı Badırga Mahallesi'nde donmak üzere olan bir grup leylek, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Vatandaşın leyleklerle olan konuşması ise güldürdü.

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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

YÜZÜNÜN TAMAMI DONDU

Görüntülerin adresi Kazakistan. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede bir karacanın yüzü ve kafası dondu.

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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı

Etkisini artısan soğukla bilikte büyük bir buz kütlesine dönüşen başı gittikçe ağırlaştı.