Bursa'da vatandaş cep telefonuyla görüntüledi! Soğuktan donmak üzere olan leyleklere böyle seslendi: Ah be güzellerim…

Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı. Bakın leyleklere nasıl seslendi...

İHA Giriş Tarihi: 20.03.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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