20 Mart 2022, Pazar
Bursa'da vatandaş cep telefonuyla görüntüledi! Soğuktan donmak üzere olan leyleklere böyle seslendi: Ah be güzellerim…
Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı. Bakın leyleklere nasıl seslendi...
Giriş Tarihi: 20.03.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 10:34
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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı
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Soğuktan yüzünün tamamı dondu! Başı buz kütlesine dönen karaca böyle kurtarıldı