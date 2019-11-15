BİZE ULAŞIN
Skandal gerçek Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı! İnsanların üzerine yürüdü...
atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan skandal gerçek canlı yayında ortaya çıktı. Programa katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşinin başka bir adamdan ikiz çocuk doğurduğunu ve bu nedenle eşinden boşanmak istediğini açıklamasının ardından Gülşah Sarıyar programa katılarak kocasıyla barışmak istediğini söyledi. Gülşah Sarıyar, evli olduğu eşi ve bir kadın seyirciyle tartışarak üzerilerine yürüdü.
Giriş Tarihi: 15.11.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 12:29
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9