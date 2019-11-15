Skandal gerçek Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı! İnsanların üzerine yürüdü...

"VİCDANSIZ BİR ANNESİN"

Çocukların evden alındığı anları canlı olarak izleyen Esra Erol duygusal anlar yaşadı. Evlatlık verdiği ikiz bebeklerini gördüğü zaman duygulanmayan Gülşah Sarıyar ise seyircileri kızdırdı. Programa konuk olan bir kadın "Az önce çocuklar alınırken bir senin yüzüne baktım bir o adamın (Şaban Sarıyar) sanki çocukları o adam doğurmuş sen doğurmamışsın. Vicdansız bir annesin." diyerek Sarıyar'a tepki gösterdi.