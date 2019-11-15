15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Skandal gerçek Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı! İnsanların üzerine yürüdü...

atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan skandal gerçek canlı yayında ortaya çıktı. Programa katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşinin başka bir adamdan ikiz çocuk doğurduğunu ve bu nedenle eşinden boşanmak istediğini açıklamasının ardından Gülşah Sarıyar programa katılarak kocasıyla barışmak istediğini söyledi. Gülşah Sarıyar, evli olduğu eşi ve bir kadın seyirciyle tartışarak üzerilerine yürüdü.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Giriş Tarihi: 15.11.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 12:29
  • 1
  • 9
Skandal gerçek Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı! İnsanların üzerine yürüdü...

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar'ın başka bir adamdan ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Olay sonrası canlı yayında karşı karşıya gelen Şahan Sarıyar ile Gülşah Sarıyar arasında gerginlik yaşandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 2
  • 9
Skandal gerçek Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı! İnsanların üzerine yürüdü...

Kısa sürede Şaban Sarıyar'ın eşi Gülşah Sarıyar'a ulaşıldı. Canlı yayında tek tek iddiaları yanıtlayan Gülşah Sarıyar, ikiz bebeklerin babasının Mustafa Ş. olduğunu eşinden ve ailesinden korktuğu için çocuklardan kurtulmak için isimlerini bile bilmediği bir aileye teslim ettiğini itiraf etti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 9
Skandal gerçek Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı! İnsanların üzerine yürüdü...

"ÇOCUKLARI BİZE VERDİKTEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Gelen ihbarların üzerine ikiz bebekleri evlatlık alan ailelere ulaşıldı. 20 günlükken ikiz bebekleri alan Mehmet B. Gülşah Sarıyar'ın çocuklardan kurtulmak istediğini, ailesinin haberi olmadığını ve bundan dolayı 2 yakın aileye vermek istediğini söyleyip, "Çocukları aldık, tek şartımız Gülşah'ın eşiyle arasını düzeltip, mahkeme kararıyla evlatlık olarak bize kaydolmasını talep etmiştik. Ama Gülşah çocukları verdikten sonra ortadan kayboldu" dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 9
Skandal gerçek Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı! İnsanların üzerine yürüdü...

CANLI YAYINDA EVE BASKIN YAPILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve ani bir baskın yaparak canlı yayın sırasında Mehmet B.'yi ve ikiz çocuklara bakan iki kadını gözaltına aldı. Mersin Toroslar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeleri alınmak üzere götürüldü. Öte yandan ikiz bebeklerin Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk edileceği belirtildi.

  • 5
  • 9
Skandal gerçek Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı! İnsanların üzerine yürüdü...

"VİCDANSIZ BİR ANNESİN"

Çocukların evden alındığı anları canlı olarak izleyen Esra Erol duygusal anlar yaşadı. Evlatlık verdiği ikiz bebeklerini gördüğü zaman duygulanmayan Gülşah Sarıyar ise seyircileri kızdırdı. Programa konuk olan bir kadın "Az önce çocuklar alınırken bir senin yüzüne baktım bir o adamın (Şaban Sarıyar) sanki çocukları o adam doğurmuş sen doğurmamışsın. Vicdansız bir annesin." diyerek Sarıyar'a tepki gösterdi.