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Siz hangi Türk boyundansınız? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı! Türkiye'de hangi il hangi Türk boyundan geliyor?

Binlerce yıl boyunca farklı coğrafi bölgelerde yer almış olan Türk ırkı çok fazla alanlara dağılmıştır. Kimileri imparatorluk seviyesine ulaşan Osmanlı, Göktürk, Selçuklu gibi büyük Türk devletleri de kuruldu. Orta Asya'dan başlayan tarihi süreçte büyük bir Türk göçü Anadolu coğrafyasına doğru aktı. Bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. İşte Anadolu'da şehirlere dağılan Türk boyları...

Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:33
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Siz hangi Türk boyundansınız? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı! Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor?

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklı yerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor. İşte Türklerin soy ağacı gerçeği.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Siz hangi Türk boyundansınız? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı! Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor?

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

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Siz hangi Türk boyundansınız? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı! Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor?

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

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Siz hangi Türk boyundansınız? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı! Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor?

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

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Siz hangi Türk boyundansınız? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı! Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor?

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562