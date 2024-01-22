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Haberler Galeri Sivilce zannettiği yaradan çıkanlar dehşete düşürdü! Arkadaşları cımbızla teker teker çıkardı

Sivilce zannettiği yaradan çıkanlar dehşete düşürdü! Arkadaşları cımbızla teker teker çıkardı

Sırtındaki ufak şişkinliği sivilce zannedip önemsemeyen bir kişi hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya kaldı. İlk başlarla önemsemediği yara daha sonra ağrı şikayetiyle günlerini zehir etmeye başladı. Acıların daha da artması sonucu genç adam arkadaşlarından yardım istedi. Eline cımbız alan gençler sırtından öyle bir şey çıkardı ki görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:11
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Sivilce zannettiği yaradan çıkanlar dehşete düşürdü! Arkadaşları cımbızla teker teker çıkardı

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

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Sivilce zannettiği yaradan çıkanlar dehşete düşürdü! Arkadaşları cımbızla teker teker çıkardı

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

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Sivilce zannettiği yaradan çıkanlar dehşete düşürdü! Arkadaşları cımbızla teker teker çıkardı

Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydetti.

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Sivilce zannettiği yaradan çıkanlar dehşete düşürdü! Arkadaşları cımbızla teker teker çıkardı

İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

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Sivilce zannettiği yaradan çıkanlar dehşete düşürdü! Arkadaşları cımbızla teker teker çıkardı