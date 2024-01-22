Sivilce zannettiği yaradan çıkanlar dehşete düşürdü! Arkadaşları cımbızla teker teker çıkardı

Sırtındaki ufak şişkinliği sivilce zannedip önemsemeyen bir kişi hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya kaldı. İlk başlarla önemsemediği yara daha sonra ağrı şikayetiyle günlerini zehir etmeye başladı. Acıların daha da artması sonucu genç adam arkadaşlarından yardım istedi. Eline cımbız alan gençler sırtından öyle bir şey çıkardı ki görenler şaşkına döndü.