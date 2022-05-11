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Sivilce zannetti ama içinden bakın ne çıktı! Sırtındaki yara hayatını kabusa çevirdi

Sırtındaki hafif şişliği sivilce zannedip önemsemeyen bir kişi hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya kaldı. İlk başlarla önemsemediği yara daha sonra ağrı şikayetiyle günlerini zehir etmeye başladı. Acıların daha da artması sonucu genç adam arkadaşlarından yardım istedi. Eline cımbız alan gençler sırtından öyle bir şey çıkardı ki görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 11.05.2022 06:16
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Sivilce zannetti ama içinden bakın ne çıktı! Sırtındaki yara hayatını kabusa çevirdi

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

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Sivilce zannetti ama içinden bakın ne çıktı! Sırtındaki yara hayatını kabusa çevirdi

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

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Sivilce zannetti ama içinden bakın ne çıktı! Sırtındaki yara hayatını kabusa çevirdi

Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydetti.

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Sivilce zannetti ama içinden bakın ne çıktı! Sırtındaki yara hayatını kabusa çevirdi

İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

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Sivilce zannetti ama içinden bakın ne çıktı! Sırtındaki yara hayatını kabusa çevirdi