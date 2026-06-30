Sivas'ta "aşk gemisi" ilgi odağı oldu! Bu evi görenler Titanik'e benzetiyor

Sivas'ta yol çalışmaları sırasında bir bölümü yıkılan iki katlı ev, ilginç görüntüsü nedeniyle yıllardır Titanik gemisine benzetiliyor. Mahalle sakinlerinin "aşk gemisi" adını verdiği yapı, görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sivas'ın Mısmılırmak Mahallesi'nde bulunan eski bir ev, sıra dışı görüntüsüyle görenlerin ilgisini çekiyor. Yol çalışmaları sırasında bir bölümü yıkılan iki katlı yapı, o günden bu yana Titanik gemisine benzetiliyor. Mahalle sakinlerinin "aşk gemisi" adını verdiği ev, bölgenin simgelerinden biri haline geldi.

YOL ÇALIŞMASI SONRASI BU GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI Mahallede yapılan yol çalışmaları sırasında bir bölümü yıkılan ev, eski görünümünü kaybetti. Atıl durumda bulunan iki katlı yapının ilginç silueti nedeniyle görenler tarafından Titanik gemisine benzetildiği ifade ediliyor.

"GELİP GÖREN HERKES GEMİYE BENZETİYOR" Mahalle sakinlerinden Musa Şeker, evin yıllardır bu şekilde ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi: Bu mahallede doğdum, 76 yıldır burada yaşıyorum. Bu ev yol yapılmadan önce düzgün bir haldeydi. 70'li yıllarda yol açılınca evin bir kısmını kestiler. Yıllardır bu halde.

Halk arasında zamanla aşk gemisine benzetilerek o şekilde anılmaya başladı. Gelip gören gemiye benzetiyor, herkesin ilgisini çekiyor. 70 yıllık bir ev. Önceden tek katlıydı. Üzeri de bu hale gelmeden önce yapıldı.