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Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu! Canlı canlı yem oluyordu

Vahşi doğada belgesel çekimi için Afrika bulunan ekip, tarihte eşine az rastlanacak bir anı çekmeyi başardı. Ormanların kralı Aslan ile sırtlan sürüsü ile karşı karşıya geldi. O anları nefesleri kesti. İnterneti kasıp kavuran bu çok özel görüntüler takipçiler tarafından milyonlarca kez tıklandı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 09:44
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Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu! Canlı canlı yem oluyordu

İşte vahşi doğada görenleri şoke eden kanlı karşılaşmalar...

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Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu! Canlı canlı yem oluyordu
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Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu! Canlı canlı yem oluyordu
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Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu! Canlı canlı yem oluyordu
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Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu! Canlı canlı yem oluyordu