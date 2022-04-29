Sırtlan sürüsü aslana saldırdı! Tek başına fazla dayanamadı ama öyle bir şey oldu ki...

Ormanların kralı olarak gösterilen aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele veriyor. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, yirmiden fazla sırtlan tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız sırtlanlara yem olmak üzere olan aslanın sonu bakın ne oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 29.04.2022 07:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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