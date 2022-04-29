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Sırtlan sürüsü aslana saldırdı! Tek başına fazla dayanamadı ama öyle bir şey oldu ki...

Ormanların kralı olarak gösterilen aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele veriyor. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, yirmiden fazla sırtlan tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız sırtlanlara yem olmak üzere olan aslanın sonu bakın ne oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 29.04.2022 07:15
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Sırtlan sürüsü aslana saldırdı! Tek başına fazla dayanamadı ama öyle bir şey oldu ki...

Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar.

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Sırtlan sürüsü aslana saldırdı! Tek başına fazla dayanamadı ama öyle bir şey oldu ki...

'Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı.

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Sırtlan sürüsü aslana saldırdı! Tek başına fazla dayanamadı ama öyle bir şey oldu ki...

Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

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Sırtlan sürüsü aslana saldırdı! Tek başına fazla dayanamadı ama öyle bir şey oldu ki...

Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

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Sırtlan sürüsü aslana saldırdı! Tek başına fazla dayanamadı ama öyle bir şey oldu ki...

Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.