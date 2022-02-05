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Haberler Galeri Sırtından öyle bir şey çıktı ki görenler dehşete düştü! İlk başta sivilce zannetti ama hayatı kabusa döndü

Sırtından öyle bir şey çıktı ki görenler dehşete düştü! İlk başta sivilce zannetti ama hayatı kabusa döndü

Sırtındaki hafif şişliği sivilce zannedip önemsemeyen bir kişi hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya kaldı. İlk başlarla önemsemediği yara daha sonra ağrı şikayetiyle günlerini zehir etmeye başladı. Acıların daha da artması sonucu genç adam arkadaşlarından yardım istedi. Eline cımbız alan gençler sırtından öyle bir şey çıkardı ki görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 05.02.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 09:37
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Sırtından öyle bir şey çıktı ki görenler dehşete düştü! İlk başta sivilce zannetti ama hayatı kabusa döndü

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

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Sırtından öyle bir şey çıktı ki görenler dehşete düştü! İlk başta sivilce zannetti ama hayatı kabusa döndü

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

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Sırtından öyle bir şey çıktı ki görenler dehşete düştü! İlk başta sivilce zannetti ama hayatı kabusa döndü

Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydetti.

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Sırtından öyle bir şey çıktı ki görenler dehşete düştü! İlk başta sivilce zannetti ama hayatı kabusa döndü

İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

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Sırtından öyle bir şey çıktı ki görenler dehşete düştü! İlk başta sivilce zannetti ama hayatı kabusa döndü