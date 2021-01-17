Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Sırtında oluşan şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra şikayetlerinin artmasının ardından arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları gerçeği öğrenince dehşete düştüler. İşte o anlar...