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Haberler Galeri Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Sırtında oluşan şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra şikayetlerinin artmasının ardından arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları gerçeği öğrenince dehşete düştüler. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17.01.2021 06:34 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 06:34
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Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

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Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

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Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydeder.

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Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

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Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı