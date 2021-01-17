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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı Sırtındaki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı
Sırtında oluşan şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra şikayetlerinin artmasının ardından arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları gerçeği öğrenince dehşete düştüler. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 17.01.2021 06:34 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 06:34
Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.
Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydeder.
İşte genç adamın sırtından çıkanlar.