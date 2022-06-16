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Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi

Şırnak'ta 35 yıl önce şehit olan Şenol Akar'ın adı görev yaptığı köy okuluna verildi. Terör örgütü PKK'ın şehit ettiği ilk öğretmen olan Şenol Akar'ın adını böyle yaşattılar. Okulun açılış törenine şehidin ailesi de davet edildi. Akar'ın annesi Meliha Akar, "Onun okulunda nice Şenollar yetişiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

AA
Giriş Tarihi: 16.06.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 17:01
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Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneğince okulun bahçesinde düzenlenen programa, şehidin annesi Meliha, babası Hilmi ve kardeşi Yüksel Akar katıldı.

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Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi

Programda şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Öğrencilerin şiir okuduğu sırada anne Meliha Akar gözyaşı döktü.

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Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi

Vali Osman Bilgin, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en güçlü devleti olduğunu ve terör örgütü PKK'nın emeline hiçbir zaman ulaşamayacağını söyledi.

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Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi

"ONUN OKULUNDA NİCE ŞENOLLAR YETİŞİYOR"

Terör örgütünün bebek ve kadın katili olduğunu ve bunu asla unutmayacaklarını belirten Bilgin, şunları ifade etti:

"Şenol Akar evladımız 35 yıl önce bu ülkedeki insanların eğitim alabilmesi, gençlerin okuyup, büyüdüklerinde hem kendilerine hem de vatanlarına layık bir evlat olabilmesi için buraya geldi. Buradaki çocukları okuttu, bilgilendirdi ve şehit oldu. Şenol Akar için buradayız, ruhu şad olsun. Onun okulunda nice Şenollar yetişiyor. Görev yaptığı okulunda hatırasını yaşatıyoruz. En çok şehit veren ve en çok gazi veren illerden biri Şırnak'tır. Şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

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Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi

"ÇOCUĞUM YENİDEN DÜNYAYA GELMİŞ GİBİ OLDU"

Şehidin annesi Meliha Akar da, "Bir buçuk sene kadar burada yaptı öğretmenlik. Sonra acısını duyduk çocuğumun. Çocuğum yeniden dünyaya gelmiş gibi oldu. Çok memnun olduk." dedi.