16 Haziran 2022, Perşembe
Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi
Şırnak'ta 35 yıl önce şehit olan Şenol Akar'ın adı görev yaptığı köy okuluna verildi. Terör örgütü PKK'ın şehit ettiği ilk öğretmen olan Şenol Akar'ın adını böyle yaşattılar. Okulun açılış törenine şehidin ailesi de davet edildi. Akar'ın annesi Meliha Akar, "Onun okulunda nice Şenollar yetişiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 16.06.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 17:01
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