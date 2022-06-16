Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi

"ONUN OKULUNDA NİCE ŞENOLLAR YETİŞİYOR"

Terör örgütünün bebek ve kadın katili olduğunu ve bunu asla unutmayacaklarını belirten Bilgin, şunları ifade etti:

"Şenol Akar evladımız 35 yıl önce bu ülkedeki insanların eğitim alabilmesi, gençlerin okuyup, büyüdüklerinde hem kendilerine hem de vatanlarına layık bir evlat olabilmesi için buraya geldi. Buradaki çocukları okuttu, bilgilendirdi ve şehit oldu. Şenol Akar için buradayız, ruhu şad olsun. Onun okulunda nice Şenollar yetişiyor. Görev yaptığı okulunda hatırasını yaşatıyoruz. En çok şehit veren ve en çok gazi veren illerden biri Şırnak'tır. Şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.