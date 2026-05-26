Şırnak’ta iki aile arasında dehşet: 8 yaralı 17 gözaltı

İki aile arasından çıkan kavganın bu kez adresi Şırnak'ın Cizre ilçesi oldu. Kan donduran olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi.

8 KİŞİ YARALANDI

Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.