Şırnak’ta iki aile arasında dehşet: 8 yaralı 17 gözaltı
Şırnak'ta akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga paniğe neden oldu. Yüreklerin ağza geldiği olayda 8 kişi yaralanırken, 17 kişi ise gözaltına alındı. İşte kan dınduran detaylar...
İki aile arasından çıkan kavganın bu kez adresi Şırnak'ın Cizre ilçesi oldu. Kan donduran olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi.
8 KİŞİ YARALANDI
Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
17 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
KAVGA KAMERADA
Öte yandan kavga anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, kalabalık grubun birbirine saldırdıkları, çevredekilerin de panik yaşadığı görüldü