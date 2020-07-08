Sineklerle ilgili korkutan açıklama: Virüsü taşıyabilme riski fazla

'SAYISIZ VİRÜS BULAŞTIRABİLİR'

Gazyağcı, sineklerin virüsü bünyelerine almadan bacaklarıyla, ağızlarıyla taşıyabildiğini belirterek, "Buradan başka bir mekana götürür. Ve siz o yere elinizi sürüp, ağzınıza götürdüğünüzde ve Covid-19'lu kurallara uymadığınızda bunu vücuda alma riski var; ama tabii ki bu zeminle alakalı bir şey. Metal yüzeyde mi, plastik bir yüzeyde mi, yoksa gıdanın üzerinde mi, bunlar hep bulaş olayını değiştiren şeyler. Kesin olarak bulaştırır ya da bulaştırmaz diyemeyiz.