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Sineklerle ilgili korkutan açıklama: Virüsü taşıyabilme riski fazla

Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aycan Gazyağcı, "Mekanik olarak sineklerin virüsü taşıyabilme riski fazla. Bunların Covid-19 ile kontamine olmuş bir yerdeki temasından sonra sizin yediğiniz meyvenin üstüne konduğunda bulaştırma riski olabilecek canlılar olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 14:22
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Sineklerle ilgili korkutan açıklama: Virüsü taşıyabilme riski fazla

Aycan Gazyağcı, sivrisinek ya da karasineklerin koronavirüsü bulaştırdığına dair bilimsel bir çalışmanın şu an için yapılmadığını belirtti. Bunu söylemek için henüz erken olduğunu söyleyen Gazyağcı, "Ancak mekanik olarak sineklerin virüsü taşıyabilme riski fazla. Bunu sadece sivrisinekler için söyleyemeyiz.

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Sineklerle ilgili korkutan açıklama: Virüsü taşıyabilme riski fazla

Karasinekler de çöplükte bulunan ve daha sonra evlere girebilen bir canlılar. Ayrıca bunların Covid-19'la kontamine olmuş bir yerdeki temasından sonra sizin yediğiniz meyvenin üstüne konduğunda bulaştırma riski olabilecek canlılar olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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Sineklerle ilgili korkutan açıklama: Virüsü taşıyabilme riski fazla

'SAYISIZ VİRÜS BULAŞTIRABİLİR'

Gazyağcı, sineklerin virüsü bünyelerine almadan bacaklarıyla, ağızlarıyla taşıyabildiğini belirterek, "Buradan başka bir mekana götürür. Ve siz o yere elinizi sürüp, ağzınıza götürdüğünüzde ve Covid-19'lu kurallara uymadığınızda bunu vücuda alma riski var; ama tabii ki bu zeminle alakalı bir şey. Metal yüzeyde mi, plastik bir yüzeyde mi, yoksa gıdanın üzerinde mi, bunlar hep bulaş olayını değiştiren şeyler. Kesin olarak bulaştırır ya da bulaştırmaz diyemeyiz.

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Sineklerle ilgili korkutan açıklama: Virüsü taşıyabilme riski fazla

Bundan dolayı kesinlikle hijyen kurallarına uymamız gerekir. Sivrisinek ve karasinekler mekanik olarak sayısız bir şekilde virüs bulaştırıcılarıdır. Bunlar sadece koronavirüsü değil, 'batı nil' virüsü gibi virüs çeşitlerini de bulaştırabilen canlılardır. Sinekler birçok hastalığı ve virüsü bulaştırabiliyorlar. Fakat koronavirüs de bunların içerisine dahil edilebilir. Ama bu konu kesinlikle araştırılması gereken bir konu" diye konuştu.

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Sineklerle ilgili korkutan açıklama: Virüsü taşıyabilme riski fazla

'SİNEKLERLE MÜCADELE GERÇEKTEN ZOR BİR İŞ'

Son zamanlarda sivrisineklerin özellikle büyükşehirlerdeki sayılarının artmasına da değinen Gazyağcı, sivrisineklerin sulu ortamlarda üreyen canlılar olduğunu belirtti. Gazyağcı, "Bu dönemde mücadele tekniklerimizle ilgili sıkıntı yaşamış olduğumuz için böyle bir durum ortaya çıkmış olabilir. Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması gibi durumlar söz konusu olduğu için birçok ilaçlama tekniği yapılamadı.