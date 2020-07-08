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Sineklerle ilgili korkutan açıklama: Virüsü taşıyabilme riski fazla
Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aycan Gazyağcı, "Mekanik olarak sineklerin virüsü taşıyabilme riski fazla. Bunların Covid-19 ile kontamine olmuş bir yerdeki temasından sonra sizin yediğiniz meyvenin üstüne konduğunda bulaştırma riski olabilecek canlılar olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Giriş Tarihi: 08.07.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 14:22
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