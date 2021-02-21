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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Simpsonlar yine bildi sosyal medyayı salladı! Neredeyse 30 yıl önce yayınlanmıştı... Simpsonlar yine bildi sosyal medyayı salladı! Neredeyse 30 yıl önce yayınlanmıştı... Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi yine sosyal medyayı salladı. Geçmişte Beyrut'ta yaşanan patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşen Simpsonlar, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması herkesi şaşkına çevirdi. Giriş Tarihi: 21.02.2021 06:22
Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.
1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.
SKANDALI 30 YIL ÖNCE BİLMİŞ Küresel olayları onlar yıl öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem yarattı. Simpsons hayranları, efsane çizgi dizinin, Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un istifa sesleri yükselmesine neden olan ve skandal olarak nitelenen Meksika seyahatini yaklaşık otuz yıl önce tahmin ettiğine inanıyor.
50 yaşındaki Texas senatörü, ülkeyi vuran çifte felakete karşı duyarsız davranmakla suçlanıyor. Cruz, koronavirüs salgını sırasında kutup sıcaklıklarında milyonlarca insanı elektriksiz ve susuz bırakan ölümcül kış fırtınası sırasında, ailesiyle birlikte Cancun'a seyahat ettiği ve memleketinden kaçtığı için şiddetli bir tepkiyle karşı karşıya.