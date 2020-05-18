Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

Şile'de, koronovirüs salgını nedeniyle düzenleme yapan oteller müşteri almaya başladı. Otelin restoran bölümü servise kapalıyken, misafirlerin yemek yedikleri açık alanda ise masalar arasında en az 4'er metre mesafe bulunuyor. Ayrıca isteyen misafirler yemek servislerini odalarında alabiliyor. Otelin belirli noktalarına yerleştirilen maske ve dezenfektanlar ise misafirlerin kullanımına hazır.