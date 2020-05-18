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Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

Şile'de, koronovirüs salgını nedeniyle düzenleme yapan oteller müşteri almaya başladı. Otelin restoran bölümü servise kapalıyken, misafirlerin yemek yedikleri açık alanda ise masalar arasında en az 4'er metre mesafe bulunuyor. Ayrıca isteyen misafirler yemek servislerini odalarında alabiliyor. Otelin belirli noktalarına yerleştirilen maske ve dezenfektanlar ise misafirlerin kullanımına hazır.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 14:20
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Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

İstanbul'un tatil ilçesi Şile'de oteller "sosyal mesafe" ve "hijyen" kurallarına göre oda, bahçe ve salonlarını yeniden düzenledi.

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Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

Oteller yavaş yavaş müşteri almaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat engeli nedeniyle çok sayıda İstanbullu, 4 günlük süreyi Şile Ağva'daki otellerde konaklamayı tercih etti. Ağva'nın, İstanbul sınırları içinde ancak doğayla iç içe olması tercih sebebi.

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Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

Göksu Nehri kıyısındaki bir otel ise, Koronavirüs nedeniyle 1 ay boyunca kapalı kaldıktan sonra, bir dizi önlem alarak rezervasyon taleplerini karşılamaya başladı. 'Sosyal mesafeli' denilebilecek bu otelde bulunan 13 oda, birbirinden bağımsız.

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Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

Misafirler odalarına girip çıkarken birbirleriyle karşılaşmıyor. Otelin restoran bölümü servise kapalıyken, misafirlerin yemek yedikleri açık alanda ise masalar arasında en az 4'er metre mesafe bulunuyor.

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Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı

Ayrıca isteyen misafirler yemek servislerini odalarında alabiliyor. Otelin belirli noktalarına yerleştirilen maske ve dezenfektanlar ise misafirlerin kullanımına hazır.