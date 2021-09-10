10 Eylül 2021, Cuma
Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Mithat Topal hakkında flaş gelişme
Şişli'de ailesiyle yaşayan Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Şilan'ın hayatından endişe eden ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Genç kızın kaçırılmasıyla ilgili detaylar adeta kan dondururken sevindiren haber geldi. Dünkü yayınının ardından kurtarılan Şilan, bugünkü canlı yayında yaşadıklarını anlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topal, savcılık sorgusunun ardından tutuklaması için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Giriş Tarihi: 10.09.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 16:29
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