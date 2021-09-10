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Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Mithat Topal hakkında flaş gelişme

Şişli'de ailesiyle yaşayan Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Şilan'ın hayatından endişe eden ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Genç kızın kaçırılmasıyla ilgili detaylar adeta kan dondururken sevindiren haber geldi. Dünkü yayınının ardından kurtarılan Şilan, bugünkü canlı yayında yaşadıklarını anlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topal, savcılık sorgusunun ardından tutuklaması için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Giriş Tarihi: 10.09.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 16:29
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Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Mithat Topal hakkında flaş gelişme

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal'ın ailesi Kızlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Silah zoruyla kaçırılan genç kız Müge Anlı yayınının ardından kurtarıldı.

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Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Mithat Topal hakkında flaş gelişme

Olay, dün akşam saatlerinde Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.

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Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Mithat Topal hakkında flaş gelişme

Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri Şilan Topal'a ulaşmak için çalışma başlattı. Kızlarının hayatından endişe eden aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

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Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Mithat Topal hakkında flaş gelişme

Henüz 14 yaşındayken Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal, bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Evliliği süresince şiddet gören ve daha önce pek çok kez darp raporu alan genç kızın gördüğü şiddet nedeniyle gözlerinde geçici körlük, kulağında ise kalıcı sağırlık oluştu.

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Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Mithat Topal hakkında flaş gelişme

AİLESİNİN HAYATIYLA TEHDİT ETTİ

Defalarca kez boşanmak isteyen genç kız, ailesinin hayatıyla tehdit edildiği için vazgeçmek zorunda kaldı.