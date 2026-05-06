Sigara kadar tehlikeli: Egzersizin faydasını bile siliyor

Çinli bilim insanlarının 43 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, düzenli olarak dışarıdan yemek sipariş edenlerde biyolojik yaşın daha hızlı ilerlediğini ortaya koydu. Uzmanlara göre hazır yemek tüketimi; kalp hastalığı, diyabet ve bağışıklık sistemi üzerinde doğrudan risk oluştururken, egzersizin sağladığı olumlu etkileri de azaltabiliyor.

Pekin Üniversitesi Üçüncü Hastanesi'nde yürütülen ve İngiltere'de yaşayan 43 bin yetişkinin verilerinin incelendiği araştırma, sık paket servis tüketiminin sağlık üzerindeki etkisini açıkladı. Kan testlerine göre düzenli hazır yemek tüketen bireylerin biyolojik yaşının ortalama üç ay daha ileri olduğu belirlendi. Uzmanlar, ultra işlenmiş gıdaların uzun vadede metabolizma, damar sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde kalıcı etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Hazır Yemek Tüketimi Yaşlanmayı Hızlandırıyor BMC Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre düzenli paket servis tüketen bireylerde karaciğer, böbrek ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarının daha hızlı yıprandığı tespit edildi. Araştırmacılar, biyolojik yaşta görülen birkaç aylık farkın bireysel düzeyde küçük görünse de toplum sağlığı açısından önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti. Araştırmanın başyazarı Dr. Nan Li, hazır yemek tüketiminin ölüm riskini artırabilecek düzeyde etkiler oluşturduğunu ifade etti. Çalışmada bu etkinin, sigaranın neden olduğu yaşlanma etkisinin belirli bir bölümüne yaklaştığına da dikkat çekildi. Çalışma ile ilgili açıklamasında "Bu durum, tahmini olarak ölüm riskinde %2,2 ila %2,7'lik bir artış anlamına geliyor, fiziksel aktivitenin biyolojik yaşlanma üzerindeki faydalarını fiilen ortadan kaldırıyor ve sigara içmenin neden olduğu ciddi yaşlanma etkisinin yaklaşık %16'sını oluşturuyor." dedi.

Egzersizin Etkisini Azaltabiliyor Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerde dahi sağlıksız hazır yemek tüketiminin olumsuz etkilerinin sürdüğü oldu. Uzmanlar, yoğun yağ, tuz ve şeker içeren beslenme düzeninin egzersizle elde edilen metabolik faydaları baskılayabildiğini belirtti. Bu durum özellikle yoğun çalışan, sık sipariş veren ve düzensiz beslenen kişiler için uzun vadeli sağlık riskini artırıyor. Araştırmacılar, fiziksel aktivitenin tek başına yeterli olmadığını, beslenme kalitesinin de doğrudan belirleyici olduğunu vurguluyor.

Ultra İşlenmiş Gıdalar Risk Oluşturuyor Çalışmaya göre paket servis ürünlerinin büyük bölümü yüksek kalori ve katkı maddesi içerirken; lif, vitamin ve mineral bakımından düşük seviyede kalıyor. Bu dengesiz yapı, bağırsak florasının bozulmasına ve kronik inflamasyonun artmasına yol açabiliyor. Uzmanlar ayrıca plastik ambalajlarda bulunabilen PFAS gibi kimyasalların da sağlık riskini artırabileceğini belirtiyor. Bu maddelerin uzun süreli maruziyette hormon sistemi ve metabolizma üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Ulusal Balık Kızartma Federasyonu (National Federation of Fish Friers) Başkanı Andrew Cook "Balık ve patates kızartması 160 yılı aşkın süredir ülke genelinde keyifle tüketiliyor. Protein ve diğer besin öğeleri açısından zengin, doğal bir yiyecektir." ifadelerini kullandı. Bazı mutfaklarda katkı maddelerinin daha yoğun kullanılabileceğini belirten Cook, "Bu durum belirli ölçüde sorun oluşturabilir ancak ultra işlenmiş hazır yemeklerin sağlık üzerinde taze pişirilmiş yemeklere kıyasla çok daha büyük etki yarattığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kalp Hastalığı ve Diyabet Riski Artıyor Araştırmacılar, sık hazır yemek tüketiminin yalnızca kilo artışıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Fazla kilolu olmayan bireylerde de damar sağlığı ve metabolik göstergelerde bozulma görüldü. Uzmanlara göre düzenli paket servis alışkanlığı; tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini yükseltebiliyor. Özellikle gece geç saatlerde tüketilen yüksek kalorili yiyeceklerin vücudun biyolojik ritmini de olumsuz etkilediği belirtiliyor.