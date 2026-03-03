CANLI YAYIN
Sıcaklık eksi 18'e düştü! Binalarda buz sarkıtları oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Van'ın Başkale ilçesinde ilkbaharın gelişiyle havanın sıcaklaması beklenirken hava sıcaklığı gece, sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Binaların çatılarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu, vatandaş zor anlar yaşadı.

Van'ın Başkale ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Soğuk nedeniyle akarsular dondu, binaların çatılarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Kentte kar yağışının ardından soğuk hava da yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Başkale'de, gece saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.

BİNALAR BUZ TUTU

Soğuk nedeniyle bazı araçlar çalışmazken, akarsuların da donduğu görüldü. Binaların çatı ve saçaklarında ise yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

İlçede yaşayan Ferit Mamedi, "Mart ayındayız, ilkbaharı beklerken kış geri geldi. Dondurucu soğuklar nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Dün gece hava sıcaklığı eksi 18 dereceyi gördü. Soğuktan dışarı çıkamıyoruz" dedi.

Öte yandan Başkale Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belirli noktalarda toplanan kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

