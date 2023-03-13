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Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!

Bahar ayına girmemizle birlikte bir türlü gelmek bilmeyen soğuk havalara ve kış mevsimine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Beklenen haber meteorolojiden geldi. 19 il için sarı ve turuncu kod uyarısı verilirken 14 Mart Salı gününe de dikkat çekildi. Peki 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? Kar yağışı olan iller hangileri? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 22:25
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Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmini ile birlikte il il uyardı. Sarı ve turuncu kod verilen illeri sıralanırken yurt genelinde soğuk havanın etkili olması beklenmekte. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı. Bölgelerdeki yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Peki havalar nasıl olacak?

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Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!

SALI VE ÇARŞAMBAYA DİKKAT!

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, bölgelerdeki yağışların salı ve çarşamba günleri kuvvetli olması bekleniyor.

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Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!

Yağışların, pazartesi akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde, salı günü sabah ve öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde perşembe gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgelerdeki yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!

O BÖLGELERDE YAŞAYANLAR TEDBİRLİ OLMALI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!

MARMARA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLACAK!

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.