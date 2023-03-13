13 Mart 2023, Pazartesi
Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!
Bahar ayına girmemizle birlikte bir türlü gelmek bilmeyen soğuk havalara ve kış mevsimine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Beklenen haber meteorolojiden geldi. 19 il için sarı ve turuncu kod uyarısı verilirken 14 Mart Salı gününe de dikkat çekildi. Peki 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? Kar yağışı olan iller hangileri? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 22:25
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