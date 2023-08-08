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Haberler Galeri Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı

Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı

Dünya, 2023'ün yaz aylarında tarihte eşine zor rastlanan sıcaklıklara sınanıyor. Kavurucu havalar insan yaşamını olumsuz etkilerken dikkat çeken bir açıklama Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yapıldı. Servis, Temmuz 2023'ün küresel bazda "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçtiğini ilan etti. Ayrıca küresel bazda sıcaklık artışındaki "ana neden" açıklandı ve acil önlem alınması için çok önemli bir uyarı yapıldı. İşte son dakika dünya haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:57
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Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı

AB merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin aylık raporuna göre, Temmuz 2023, küresel olarak şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı

SICAKLIK 2019'U AŞTI

Geçen ay sıcaklık, "en sıcak ay"ın yaşandığı Temmuz 2019'u 1,5 santigrat derece aştı.

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Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı

SICAK HAVA DALGASI

Kuzey yarımkürenin birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları yaşandı, Antarktika'nın büyük bölümünde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıklar ölçüldü.

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Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı

DENİZ SICAKLIKLARI NE DURUMDA?

Giderek artan küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları da geçen ay rekor seviyelere ulaştı.

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Sıcak havaların ana nedeni ne? Copernicus İklim Değişikliği Servisi uyardı! “Acil önlem” alınmalı

ISI DALGASI

Kuzey Denizi'nde sıcaklık ortalamanın 1,05 santigrat derece üzerindeyken, Grönland'ın güneyinde, Labrador Denizi'nde, Karayip havzasında ve Akdeniz boyunca deniz ısı dalgaları gelişti.